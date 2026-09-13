Норвежкият проект за гигантска плаваща стена от вятърни турбини получи държавно финансиране
Прототипът ще бъде пуснат в експлоатация тази година
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Прототипът ще бъде пуснат в експлоатация тази година
Пенсионер вдигна ветрогенератор в двора, направи си бойлер от сателитна чиния Бай Гочо полива градината с ВиК система на дъждовна вода "Сиромах чове...
Пенсионер вдигна ветрогенератор в двора, направи си бойлер от сателитна чиния Бай Гочо полива градината с ВиК система на дъждовна вода "Сиромах чове...
Добрич. Вятърът следобед е съборил ветрогенератор в двора на кооперацията в село Славеево, съобщи дежурният в Областния щаб за защита на населението п...