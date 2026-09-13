Всичко за Ветрогенератор

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Изобретател по неволя

Изобретател по неволя

Пенсионер вдигна ветрогенератор в двора, направи си бойлер от сателитна чиния Бай Гочо полива градината с ВиК система на дъждовна вода "Сиромах чове...

03 май | 21:10
0 коментара
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Изобретател по неволя

Изобретател по неволя

Пенсионер вдигна ветрогенератор в двора, направи си бойлер от сателитна чиния Бай Гочо полива градината с ВиК система на дъждовна вода "Сиромах чове...

03 май | 19:25
0 коментара
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