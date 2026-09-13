Драма с кмета на Ветово, има задържан
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Какво се случи
Престъплението е опасен рецидив
На 13 януари Митко Митев взриви шашка тротил в дома си
51-годишен мъж държал тротилови шашки в дома си
Ветово е смятан за меката на телефонните измамници. Извършват се арести и претърсвания
Районна прокуратура в Кърджали постигна осъдителна присъда срещу Атанас Д. от град Ветово за измама с цел набавяне на имотна облага, съобщиха от Апела...
Мъж е задържан във връзка със случая с нападнатия екип на bTV във Ветово. Срещу него са повдигнати обвинения за хулиганство и нанасяне на лека телесна...
Ветово. Взрив на газова бутилка тази сутрин срина до основи двуетажна къща във Ветово. Затрупано бе петчленно семейство - три възрастни жени и две дец...