Pavell & Venci Venc’ и VessoU с първи съвместен проект
Песента „Cash“ е атрактивен рап проект по текст, музика и аранжимент на тримата изпълнители
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Песента „Cash“ е атрактивен рап проект по текст, музика и аранжимент на тримата изпълнители
„Въпроса“ ни пренася на плажа
Видеото към новия сингъл на Веселин Николов е заснето буквално на ръба на извънредното положение
Така спечелих пари за първия си микрофон, споделя внукът на мама Люси от X Factor