Веско с реми в Сейнт Луис
Веселин Топалов постигна реми в седмия кръг на силния турнир по шахмат в Сейнт Луис с награден фонд 300 хиляди долара. Българинът игра с белите фигури...
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Веселин Топалов постигна реми в седмия кръг на силния турнир по шахмат в Сейнт Луис с награден фонд 300 хиляди долара. Българинът игра с белите фигури...
Българският шахматист Веселин Топалов се изкачи до второто място в световната класация на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ) за месец юли. През...
Веселин Топалов и Антоанета Стефанова застанаха един срещу друг на шахматния фестивал в Гибралтар. Двамата станаха капитани на мъжкия и женския отбор...