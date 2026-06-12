Всичко за Веско Топалов

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Веско с реми в Сейнт Луис

Веско с реми в Сейнт Луис

Веселин Топалов постигна реми в седмия кръг на силния турнир по шахмат в Сейнт Луис с награден фонд 300 хиляди долара. Българинът игра с белите фигури...

01 септември | 5:10
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