Веселина Тенева омая с глас Хамбург
Солистката от Държавната опера в мегаполиса получи овации в Laeiszhalle
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Солистката от Държавната опера в мегаполиса получи овации в Laeiszhalle
София. Съюзът на съдиите отправи критики към етичната комисия на Висшия съдебен съвет заради отказа да поиска проверка на имущественото състояние на к...
Сестрите Фани и Веселина освен приятелки са и колежки
София. Етичната комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС) днес ще изслуша единствения кандидат за главен съдебен инспектор съдията от Върховния администра...
София. „Не съм знаела за тези имотни сделки. Надявам се колегата Веселина Тенева да даде обяснения и да изчисти името си", заяви Нели Куцкова, говорит...