Всичко за Веселина Тенева

Следете всички новини, анализи и коментари за Веселина Тенева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Любопитно Политика
ВСС изслушва Веселина Тенева

ВСС изслушва Веселина Тенева

София. Етичната комисия на Висшия съдебен съвет (ВСС) днес ще изслуша единствения кандидат за главен съдебен инспектор съдията от Върховния администра...

06 януари | 10:38
0 коментара
11832