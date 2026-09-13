Минев се завръща за "Левски"
Веселин Минев се завръща в групата на "Левски" за предстоящото гостуване срещу "Локомотив" в Пловдив. Бранителят пропусна домакинството срещу "Монтана...
Следете всички новини, анализи и коментари за Веселин Минев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Веселин Минев се завръща в групата на "Левски" за предстоящото гостуване срещу "Локомотив" в Пловдив. Бранителят пропусна домакинството срещу "Монтана...
Италианският готвач и шоумен Лео Бианки се похвали със специален подарък. За него той изрази големите си благодарности на капитана на "Левски" Веселин...
"Левски" проведе първа тренировка за седмицата. "Сините" излязоха за своето занимание в 9:30 часа като проведоха 80 минутна сесия, към която се присъе...
Капитанът на ЦСКА Александър Тунчев си подаде ръка с Веселин Минев и брат му Йордан за възраждането на "Хебър". Тримата футболисти ще бъдат подкрепен...
Педро върза "Левски" и не се появи на "Герена" днес. Футболистът беше очакван за преговори. "Сините" се надяваха да го привлекат без пари. Заради сви...
София. Националният клуб на привържениците на "Левски" ще пробва да сложи край на напрежението между част от феновете и Веселин Минев. Завърналият се...
Пловдив. Защитникът на Ботев Пловдив Веселин Минев прекрати договора си с клуба в взаимно съгласие. Левият бек предпочете да напусне "жълто-черния" т...
София. Веселин Минев ще играе за "Левски". Националът, който скъса с "Ботев" най-после склони да играе на "Герена". Минев подписа договор за една плю...
София. Владислав Мисяк от юношеския отбор на "Левски" подписа първи професионален договор за 3 години със "сините". Младият футболист бе придружен на...
Пловдив. Треньорът на "Ботев" Станимир Стоилов издаде декрет на капитана Веселин Минев да тренира с юношите. Националът ще поддържа форма с формацията...