Всичко за Веселин Минев

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Последни новини Спорт
Минев се завръща за "Левски"

Минев се завръща за "Левски"

Веселин Минев се завръща в групата на "Левски" за предстоящото гостуване срещу "Локомотив" в Пловдив. Бранителят пропусна домакинството срещу "Монтана...

04 март | 19:15
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Минев уреди готвач с екип

Минев уреди готвач с екип

Италианският готвач и шоумен Лео Бианки се похвали със специален подарък. За него той изрази големите си благодарности на капитана на "Левски" Веселин...

02 март | 23:50
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Педро върза "Левски"

Педро върза "Левски"

Педро върза "Левски" и не се появи на "Герена" днес. Футболистът беше очакван за преговори. "Сините" се надяваха да го привлекат без пари. Заради сви...

14 юли | 19:50
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Сектор "Б" удря рамо на Минев

Сектор "Б" удря рамо на Минев

София. Националният клуб на привържениците на "Левски" ще пробва да сложи край на напрежението между част от феновете и Веселин Минев. Завърналият се...

13 юли | 18:20
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Пратиха Минев да рита с деца

Пратиха Минев да рита с деца

Пловдив. Треньорът на "Ботев" Станимир Стоилов издаде декрет на капитана Веселин Минев да тренира с юношите. Националът ще поддържа форма с формацията...

29 октомври | 21:15
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