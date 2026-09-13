Всичко за Веселин Цинзов

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Цинзов завърши 42-ри в Италия

Цинзов завърши 42-ри в Италия

Българинът Веселин Цинзов завърши на 42-о място във вчерашното преследване на 9 километра на "Тур дьо Ски" в курорта Вал Ди Фиема, Италия. Победител...

10 януари | 19:46
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Първи подиум за Веско Цинзов

Първи подиум за Веско Цинзов

Първи подиум за сезона постига днес водещият ни ски бегач Веселин Цинзов. В старта на 15 км, кл. стил в Хохфилцен Веско завърши втори на 7,1 сек от по...

20 декември | 15:32
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