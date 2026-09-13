Веско Цинзов с достоен финал на кариерата си
Националът по ски бягане зае 40-о място на световното
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Националът по ски бягане зае 40-о място на световното
Състезанията се проведоха на 15 и 16 март в Ерзурум Турция. Турската Ски Федерация покани за участие Веселин Цинзов и Паоу Константин Пепене от Румъ...
Българинът Веселин Цинзов завърши на 42-о място във вчерашното преследване на 9 километра на "Тур дьо Ски" в курорта Вал Ди Фиема, Италия. Победител...
Силното представяне на Веско Цинзов в тазгодишното десето издание на "Тур дьо ски" продължи и днес с 34-о място в масовия старт на 15 км (св.стил) във...
Националите по ски бягане Веселин Цинзов (на снимката) и Йордан Чучуганов започват от 1 януари 2016-а година участие в най-популярната верига състезан...
Първи подиум за сезона постига днес водещият ни ски бегач Веселин Цинзов. В старта на 15 км, кл. стил в Хохфилцен Веско завърши втори на 7,1 сек от по...
Българският ски бегач Веселин Цинзов завърши силно участието си в първия кръг за световната купа в Рука (Финл). В преследване на 15 км, класически сти...
Българският национал в ски бягането Веселин Цинзов завърши днес 25-и в старта на 15 км (кл.стил) за ФИС в Саариселкае (Финл). Резултатът на Цинзов е...
Националът по ски бягане Веселин Цинзов зае 24-о място в първия си старт за ФИС за сезона. Във финландският курорт Олос българинът постигна на 15 км к...
Състезателите на Александър Логистик Веселин Цинзов (на снимката) и Антония Григорова спечелиха титлите в спринта от държавното първенство по ски бяга...
Банско. Ски бегачите на "Александър Логистик" Веселин Цинзов и Антония Григорова спечелиха днес вторите си титли от Държавния шампионат, който се пров...
Оберстдорф. При първото българско участие в най-престижното многоетапно състезание за Световната купа по ски бягане „Тур дьо ски" националът Веселин Ц...
Сочи. Водещите ни ски бегачи Веселин Цинзов и Андрей Гридин останаха 10-и в полуфинала на отборния спринт и 18-и от общо 23 отбора. Титлата взе Финлан...
Скларска Пореба. Водещият български ски бегач Веселин Цинзов записа днес историческо класиране в старт от Световната купа. В полския зимен център Скла...