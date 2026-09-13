Цифровизацията отваря пътя за електронен вот
В Испания и Италия имаха много по-големи проблеми с въвеждането й, казва д-р Веселин Божков
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В Испания и Италия имаха много по-големи проблеми с въвеждането й, казва д-р Веселин Божков
София. Да бъдат създадени мобилни групи, които да помагат на хората в по-малките населени места при проблемите около цифровизацията. Това предлага пре...
Ловеч. "Цените на услугите, предлагани от мобилните оператори, трябва да поевтинеят между 25 и 40 на сто от 1-ви юли", заяви председателят на Комис...