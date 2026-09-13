Всичко за Весел Старт На Деня

Следете всички новини, анализи и коментари за Весел Старт На Деня. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно
Вицове за весел старт на деня

Вицове за весел старт на деня

Стегнах дъщерята за 15 септември, а преди години за такава сума, цялото училище можеше да се стегне Режисьор коментира сценария на новата пиеса с пис...

13 септември | 6:30
0 коментара
1545
Вицове със сутрешното кафе

Вицове със сутрешното кафе

Тате, защо настройваш часовника до огледалото винаги с половин час напред? Така майка ти стига до работа навреме Съпруг и съпруга спят. Изведнъж жена...

28 април | 6:05
0 коментара
31233
Вицове за весел старт на деня

Вицове за весел старт на деня

Не си истински българин, ако в хладилника нямаш шише от марково уиски, пълно с домашна ракия Анестезиолог обяснява на пациент:- Заспиването ви е безп...

29 януари | 7:20
0 коментара
23409