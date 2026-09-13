Вицове за весел старт на деня
В България лечението се свежда до два основни съвета: "Спри да пиеш" и "Пийни едно и ще ти мине" Лекар към пациент:- Ще ви предпиша за стомашните бол...
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В България лечението се свежда до два основни съвета: "Спри да пиеш" и "Пийни едно и ще ти мине" Лекар към пациент:- Ще ви предпиша за стомашните бол...
Стегнах дъщерята за 15 септември, а преди години за такава сума, цялото училище можеше да се стегне Режисьор коментира сценария на новата пиеса с пис...
-Иванчо, защо си подарил на баба си футболна топка?-А тя защо само книги ми подарява?! Коя е първата жена авиатор в Румъния?Баба Яга! Жената зад вол...
Какъв е тоя сив косъм на сакото ти?! Пак си ходил при майка си да се оплакваш! Гарабед и жена му така се скарали, че се зарекли повече да не си прого...
За мъжа най-трудни са първите 40 години от детството. После става трудно за жена му - Докторе, вадите ли зъби без болка?- Невинаги. Наскоро едва не с...
Надпис в учреждение: "Моля, почиствайте си работните места след хранене, майките ви не работят тук!" - Татко, учителката ни каза, че живеем на този с...
Жена без любов е като цвете без вода. Или изсъхва, или става на кактус Между приятелки:- Ех, децата са радостта ни, а мъжете - нашата слабост.- Абсол...
Учителят в час по физическо: Сега ще бягаме в час, а не от час По време на лекция лекторът обяснява темата надълго и широко и казва:- Извинете, че г...
Лотарията е най-точният начин за преброяване на оптимистите Вчера вечерта си говорим с Пламенчо. Питам го:- Ама много ли е грозна?- Докато ми прати с...
Тате, защо настройваш часовника до огледалото винаги с половин час напред? Така майка ти стига до работа навреме Съпруг и съпруга спят. Изведнъж жена...
Защо излизаш на терасата да пушиш всеки път като почвам да пея? - За да не си мислят съседите, че те бия Запитали лекар какво означава думата "здраве...
Разбираш, че си в средната възраст, когато ти е все тая къде ходи жена ти, стига да не те влачи с нея Разбирам защо в армията се става в 6 часа. Един...
Жените имат вродено чувството за полет. С крила или на метла - зависи от мъжа Само българинът, когато купува лекарства, не пита за страничните ефекти...
Не си истински българин, ако в хладилника нямаш шише от марково уиски, пълно с домашна ракия Анестезиолог обяснява на пациент:- Заспиването ви е безп...