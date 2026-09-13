Гръцки митрополит скандализира църквата ни в Одрин. Извънредно решение
Настоятелството на цариградските българи е наложило забрана за богослужения в българските църкви в Одрин на гръцки език
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Настоятелството на цариградските българи е наложило забрана за богослужения в българските църкви в Одрин на гръцки език
Сейран Атеш е адвокатка, писателка и правозащитничка от турско-кюрдски произход. Пристигнала е с родителите си в Германия през 1971, когато била 8-год...
Свещеници и ходжи проповядват срещу жертвите на пътя