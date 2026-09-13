Матурата по математика! Верните отговори
Ученици казаха, че втората част от изпита е била доста трудна
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Ученици казаха, че втората част от изпита е била доста трудна
В последните години около матурите се разгаря небивала истерия - министерството купува камери и датчици, за да оварди зрелостниците от намерението да...
Няма да има наказание за продавачите на матури, ако те са ученици. Това заяви пред БНТ говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. И изтъкна, че...
Държавните зрелостни изпити тази година се проведоха при засилени мерки за сигурност. Те бяха наблюдавани с камери на три места - в самото училище, в...