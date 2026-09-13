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"Литекс" надви "Верис"

"Литекс" надви "Верис"

София. "Литекс" се класира за втория квалификационен кръг на Лига Европа,след като вчера спечели реванша срещу молдовския "Верис" с 3:0 на националния...

12 юли | 11:25
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