"Литекс" надви "Верис"
София. "Литекс" се класира за втория квалификационен кръг на Лига Европа,след като вчера спечели реванша срещу молдовския "Верис" с 3:0 на националния...
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София. "Литекс" се класира за втория квалификационен кръг на Лига Европа,след като вчера спечели реванша срещу молдовския "Верис" с 3:0 на националния...
Литекс започнаха участието си в първия квалификационен кръг на Лига Европа с нулево равенство при гостуването на пълния дебютант в европейските клубни...
Тимът на Литекс замина за Молдова без колумбийското си крило Данило Асприля. Ловчанлии ще се изправят срещу местния Верис в първи квалификационен кръг...