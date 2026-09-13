Нова изненада от времето. Идва нещо неочаквано
Днес облачността ще е по-често значителна и на много места ще превали, предимно слаб сняг
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Днес облачността ще е по-често значителна и на много места ще превали, предимно слаб сняг
Максималните температури ще са между 28° и 33°
Температурите в топлата част на деня ще гонят стойности между 6 и 11 градуса
София. Жълт код за силен вятър е обявен в областите Добрич, Варна и Бургас, обяви НИМХ към БАН. В крайбрежните райони временно ще духа силен северен в...