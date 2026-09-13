Ужасна трагедия с колоездач. Цял град е потресен
Все още самоличността му не е установена, но видимо той е на 60-65 години
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Все още самоличността му не е установена, но видимо той е на 60-65 години
В него са инвестирани 65 млн. долара
Парите са предназначени да стимулират хората да се откажат от замърсяващите видове транспорт
Семейството на президента прекарва дълъг уикенд в своята къща на морския бряг
В момента придобивката се предлага за 7495 долара
Той тръгна на 21 февруари от Берлин и измина близо 2000 км по пътищатаа на Европа, за да посрещне 3 март пред Паметника на свободата.
16-годишно момиче от Троян е загинало на място, а други две деца са ранени, след като са били ударени от автомобил край Лесидрен около 19.00 ч. във вт...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери е в болница след инцидент с велосипед във Франция. Състоянието му е стабилно, обяви говорителят му, цитиран от св...
Производителят на луксозни автомобили "Audi" представи най-новия си модел велосипед в Япония. Луксозното двуколесно ековозило струва колкото автомобил...
През летния сезон гостите на Добруджанското Черноморие ще могат да си правят разходки с велосипед от Балчик до Кранево. В Белия град вече са доставени...
Ню Йорк. Вокалистът на U2 Боно определено има лош месец. След като само преди седмица се размина на косъм от самолетна катастрофа, музикантът претърпя...
Стара Загора. Неизвестен колоездач е предизвикал катастрофа с рейс на пътя между казанлъшките села Кънчево и Розово. За щастие, инцидентът, който е ст...
Велико Търново. С колело на работа от Бяла черква до Павликени ще пътуват жителите на малкото градче. Двете населени места са единствените в България...
Подкрепям изцяло Европейската седмица на мобилността и инициативата на "Велоеволюция" не само като личност, но и като председател на Съюза на българск...
София. Инцидентите с велосипедисти по софийските улици отчитат висок ръст, съобщиха от пресцентъра на МВР. Според данните на "Пътна полиция" - СДВР пъ...
Благоевград. Леко почерпен с алкохол водач на товарен автомобил блъсна велосипедист на пътя от Белица за село Краище. Около 08:00 часа в сряда камион...