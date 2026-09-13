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Джон Кери е в болница

Джон Кери е в болница

Държавният секретар на САЩ Джон Кери е в болница след инцидент с велосипед във Франция. Състоянието му е стабилно, обяви говорителят му, цитиран от св...

31 май | 12:18
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