Великденска изложба събира средства за талантливи деца
Община Сандански организира великденска изложба, сътворена от малки и големи от детските градини, ученици от училищата и представители на неправителс...
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Община Сандански организира великденска изложба, сътворена от малки и големи от детските градини, ученици от училищата и представители на неправителс...
„Доверете се на българското" – така се нарича търговското изложение, което се открива утре /б.а. понеделник/ и ще продължи до края на седмицата. Пави...