3 банки дежурят по празниците
Зареждат извънредно банкоматите
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Зареждат извънредно банкоматите
Не храна, а надежда за децата на отец Иван
Велинград. Пълни хотели за празниците и никакви свободни места, отчетоха представители на туристическия бранш в СПА столицата на Балканите - Велинград...
Атина премести Деня на труда с една седмица заради шопинг
Журналистите от "Стандарт" отново отделиха от великденската си трапеза и занесоха козунак, колбаси и лакомства в приюта на отец Иван. Празничната кошн...
Плевен. Да не притесняваме хората с предизборна агитация по време на светлите християнски празници. За това призова Борис Ячев, водач на листата на о...