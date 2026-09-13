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Дейността й е от 114 години
Храмът „Света Параскева - Петка" в Мелник вече е напълно готов, приключи и изографисването, остава само да се освети. Направен е и иконостасът, на кам...
Стара Загора. Неизвестни все още хулигани оскверниха по грозен начин стеблото и клоните на близо 700-годишния старозагорски чинар в парк „Бедечка", съ...