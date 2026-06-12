10 000 лв. от скреч карта VEGAS си спечели домакин във винзавод
Ангелина Стринска от Долна Баня си спечели 10 000 лв. от карта VEGAS на Лотария България. Щастливката има четири деца и от 20 години работи като дома...
Следете всички новини, анализи и коментари за Vegas. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ангелина Стринска от Долна Баня си спечели 10 000 лв. от карта VEGAS на Лотария България. Щастливката има четири деца и от 20 години работи като дома...