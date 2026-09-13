Танев посрещна Кунева с аплодисменти
Новият министър на образованието Меглена Кунева официално оглави ведомството. Смяната на караула стана с официалното връчване на звънец, който по трад...
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Новият министър на образованието Меглена Кунева официално оглави ведомството. Смяната на караула стана с официалното връчване на звънец, който по трад...
София. Намерението на четворната коалиция да се бори с корупционните практики е лицемерно, защото пред очите ни се разиграва най-големият корупционен...
Бюджетът на федерацията за 2013-а намален със 100 000 лв.