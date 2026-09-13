Радослав Ревански и Ведат Хюсеин към ДПС-Благоевград: Благодарим, че работихте от сърце за този уникален резултат!
Движението с рекорден резултат
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Движението с рекорден резултат
Благоевград. Кметът на сатовчанското село Туховища Венцислав Шишманов показа, че владее изкуството на бокса. Със здрав ъперкът управникът счупи зъб и...
Страх ни е не от християните, а от управляващите, каза Ведат Хюсеин