Нинова осъдена за клевета, не си плаща дължимото
Кметът на Сливница Васко Стоилков обяви, че е осъдил Корнелия Нинова за клевета и лъжи
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Кметът на Сливница Васко Стоилков обяви, че е осъдил Корнелия Нинова за клевета и лъжи
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Сливница Васко Стоилков откри офроуд писта в с. Братушково в с. Братушково. „Освен за развлечение пистата ще се използ...
На първо място ние сме в услуга на хората. Това заяви кандидатът на ГЕРБ за кмет на Сливница Васко Стоилков по време на среща с жителите на с. Гълъбов...