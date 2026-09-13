Херо Мустафа тропна хорце с деца за Василица
12 ученици от село Караджово демонстрираха пред нея ромските традиции
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12 ученици от село Караджово демонстрираха пред нея ромските традиции
Тържеството се състоя в Министерството на отбраната
„Ангелска елха - така се нарича инициативата на сдружение „Василица” за коледна украса в междублоковите пространства в различни квартали на Варна, в с...
По традиция в първия уикенд след Василица ромите в Симитли се събират на шумно парти за ЧНГ. И тази година тържеството събра над 200 веселяци от ромск...
Монтана. 21 деца-ромчета от двата квартала на Монтана – „Огоста" и „Кошарник", сурвакаха кмета на Монтана Златко Живков по случай тяхната Нова година....
София. Хиляди роми празнуват днес един най-големите и най-почитаните празници - Нова година. Празникът се нарича още Василица, Васильовден или Банго В...
Благоевград. Депутатът от ДПС Александър Методиев, известен като Бат Сали, бе официален гост на традиционната ромска вечер в Симитли, която се организ...
Видин. Ромите от видинския квартал „Нов път" избраха своята Мис Василица. Това на връх ромската нова година става от 20 години насам, съобщи кметският...
Велико Търново. Сурвакари от село Джулюница и ученици от старата столица изненадаха кмета на Велико Търново Даниел Панов за ромската Нова година. По т...
София. Празничен концерт по повод Василица - Ромската Нова година, ще има в столицата. Той ще се проведе на 14 януари, на "Сцена 17" в Министерство на...