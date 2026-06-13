Слави и "Ку-ку бенд"- по-истински и от дъжда

По-истински и от дъжда. Това бяха снощи Слави Трифонов и "Ку-ку бенд" за 70 000 българи, пеещи и танцуващи на стадион "Васил Левски". Лошото време не...