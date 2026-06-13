Официално: Славия - Левски на Националния стадион
"Белите" отново ще домакинстват на ст. "Васил Левски"
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"Белите" отново ще домакинстват на ст. "Васил Левски"
По-истински и от дъжда. Това бяха снощи Слави Трифонов и "Ку-ку бенд" за 70 000 българи, пеещи и танцуващи на стадион "Васил Левски". Лошото време не...
Билетите за втория концерт на Слави Трифонов се разграбиха като топъл хляб. Снощи шоуменът обяви, че Евентим пуска ценните хартийки в продажба от 10 ч...
Излъчват концерта от "Арена Армеец" през юни Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд ще имат втори концерт. Това обяви водещият в своето предаване снощи. И уточн...