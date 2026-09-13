Мраморът получи неочакван съперник в модерната кухня
Варовикът печели почитатели с кремавите си тонове и усещането за стар европейски интериор
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Варовикът печели почитатели с кремавите си тонове и усещането за стар европейски интериор
Древност и съвременен туризъм в едно чудо на Северна България
Ардино. Кметът на община Ардино Ресми Мурад възложи проучване на залежите от варовикови пластове, открити в района. Т. н. „туфи"се намират край ардин...