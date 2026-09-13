Подариха на DARA парцел до морето
Въпросът е дали тя ще го превърне в свое място за почивка
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Въпросът е дали тя ще го превърне в свое място за почивка
Случаят се развива минути преди полунощ на 7 август
До момента няма задържани, изградени са контролно-пропускателни пунктове
Акция се проведе във Варненско
Спецоперацията е за противодействие на битовата престъпност
Повече от 30 години старият мост на река "Луда Камчия" не се е показвал толкова
Интерес към тях няма заради лошата инфраструктура и високите наеми
Пълна забрана на продажбите на прасета във Варненска област се налага заради новия случай на африканска чума - този път в диво прасе, на територията...
Варна/Добрич. Проливните дъждове във Варненска област от изминалата нощ нанесоха множество щети. Засегнати са множество къщи, обществени сгради и улиц...