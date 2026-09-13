"Човек не може без Бога". Варненският митрополит с послание за 15 септември
То е адресирано към всички първокласници и техните родители
Следете всички новини, анализи и коментари за Варненски Митрополит. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
То е адресирано към всички първокласници и техните родители
Добрич. Новоизбраният Варненски и Великопреславски митрополит Йоан в неделя ще бъде в Добрич, където от 8 до 11 часа ще отслужи Света литургия, съоб...
Варна. Новият Варненски и Великопреславски митрополит Йоан ще бъде посрещнат с тържествена програма, съобщиха от пресцентъра на Варненска и Великопрес...
София. На свое заседание от 10:00 ч. днес Светият Синод ще разгледа документацията по проведения на 15 декември Епархийски избор, на който бяха излъче...
Варна. Председателят на КТ „Подкрепа" Константин Тренчев е давал показания за смъртта на дядо Кирил, съобщи самият той на пресконференция във Варна. Р...
София. Синодът отложи с месец избора за нов варненски митрополит. След инфарктно 4-часово заседание архиереите решиха да отменят гласуването на епархи...
Варна. Три автобуса с миряни и духовници от Варна, които не признават резултата от епархийския вот за митрополит, ще се изсипят пред Светия синод. От...
Вотът за овдовелия престол във Варна ще е около Коледа