Великопреславският митрополит: Животът на духовника трябва да е евангелие
Варна. Варненската епархия има нов духовен пастир - митрополит Йоан. Как го посрещнаха край морето - след всички протести и скандали? Какво наследство...
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Варна. Варненската епархия има нов духовен пастир - митрополит Йоан. Как го посрещнаха край морето - след всички протести и скандали? Какво наследство...
Варна. След броени минути започват вторите епархийски избори за Варненски и Великопреславски митрополит. Те бяха предшествани от литургия в храма "Све...
Варна. Епархийският избор за нов Варненски и Великопреславски митрополит ще се проведе в Митрополията във Варна. Tова съобщиха от Светия Синод на Бълг...