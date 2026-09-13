Варненци се молят за чудо. Посрещнаха голяма светиня
Частицата от мощите на светеца ще остане за поклонение във Варненската епархия до 26 август
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Частицата от мощите на светеца ще остане за поклонение във Варненската епархия до 26 август
След серия скандали Светият синод бе принуден да повтори вота за избор на Варненски митрополит. Нещо, което се случва за пръв път от десетилетия. Така...
След серия скандали Светият синод бе принуден да повтори вота за избор на Варненски митрополит. Нещо, което се случва за пръв път от десетилетия. Така...
Варна. Резултатите от аутопсията на тялото на Варненския митрополит Кирил ще бъдат съобщени около 14,30 ч. Такова уверение са дали от митрополията, к...