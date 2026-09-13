Варненка срина града си! С думите за Бургас и Евровизия
Жената описа какви са проблемите
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Жената описа какви са проблемите
80-годишна варненка направи бънджи скок от 192 метра. Пенка Балева скочи от мост в Инсбруг, Австрия, който е обявен за едно от десетте места в света,...
Шумен. Варненка се оказа с частна улица вместо с овощна градина. Жената е на път да затвори с телена мрежа ул. "Алеко Константинов" в Шумен, ако общин...
Екипи режат купето на колата, за да извадят тялото на шофьорката