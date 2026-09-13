Борисов: Истинската социология е само преди няколко дни във Варна
София. Като изключително важен знак за протестиращите в момента определи новината за спечелването на изборите във Варна Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ,...
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София. Като изключително важен знак за протестиращите в момента определи новината за спечелването на изборите във Варна Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ,...
Варна. При обработени резултати 31,69 % или 1/3 от всички протоколи на проведения. балотаж за кмет на Варна, кандидатът на ГЕРБ Иван Портних води с 5...
Варна. Избирателната активност на балотажа във Варна мина 12 %. Към 13,30 часа тя е 12, 11%, сочат данните на ОИК. Криситян Богоев, който е зам.-предс...
Варна. По-висока избирателна активност, в сравнение с частичния вот на 30 юни, показват варненските гласоподаватели днес. Към 10, 30 часа актовностт...
Варна. В първите сутрешни часове активността на варненци в изборния ден на балотажа, е по-голяма и това се вижда с просто око. В избирателните секции...
В първия час от гласуването избирателите са били повече, в сравнение с миналата неделя