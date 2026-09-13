Ограбват деца в центъра на София
За два дни са нападнати трима малчугани
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За два дни са нападнати трима малчугани
Футболът е за феновете. Без тях не е интересно, заяви Джизъса
Джизъса удря рамо на Вардар
Ужасяваща сцена се разигра в края на мача между македонските "Пелистер" и "Вардар". Битката минава за най-лютата при комшиите. Мачът се игра в Битоля,...