Ваня Щерева разтърси ефира. Покъртителна изповед за баща й
Аз съм израснала сред домашно насилие, призна тя
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Аз съм израснала сред домашно насилие, призна тя
Постъпката на Мила предизвика вълна от негативни коментари, заплахи и възмущение в социалните мрежи
Ваня Щерева пусна снимка във Фейсбук
Какво призна певицата и писателка
Тежка драма
Писателката с критика към актрисата
Тя е редактор в риалитито
Премиерата на романтичното приключение е на 21 февруари
Дамите прекарват време заедно село Кокаляне
Тя замести Боби Турбото в костюма на Баба Яга
Актрисата писателка е с шинирана ръка
Тръгнах да кандидатствам във ВИТИЗ, но татко ми скъса дрехите и каза: "Ку*ви вкъщи не искам", разкри писателката
25-годишният Борислав е набор на дъщеря й Мила Роберт
Това разкри дъщеря й Мила Роберт
Кралят на попфолка готви завръщането си на сцената
Актрисата и писателка сияе в обятията на 25-годишния Борислав
Актрисата, певица и писателка е луда от любов по симпатичен младеж
Топ дами от арта и шоуто са без конкуренция в зрелия си блясък
Искам чичко, стига с тези младежи, заяви дъщерята на Ваня Щерева
Напоследък се променям - готова съм да убия някой от дразнителите си, признава актрисата писател Ваня Щерева е от амазонките в родния арт пейзаж, кои...