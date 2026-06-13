Ваня Джаферович предприе отчаян ход, призна кой го тормози
Нямам нужда от негативни мисли и нови войни. Една ми е достатъчна за цял живот!
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Нямам нужда от негативни мисли и нови войни. Една ми е достатъчна за цял живот!
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Сигурен съм, че ще се представя по най-добрия възможен начин, каза той
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