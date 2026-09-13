Вкарват в съда бивш ректор на Медицинския в София
Общо шест лица са с обвинителен акт от Специализираната прокуратура
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Общо шест лица са с обвинителен акт от Специализираната прокуратура
Доброволците в бели престилки да специализират каквото искат, предлага проф. Ваньо Митев
Ремонтират общежитията до година и половина, правят филиал в Швейцария