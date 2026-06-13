Позорно! Вандалски акт срещу Сатиричния театър
За това съобщи директорът на трупата Калин Сърменов съобщи в профила си във "Фейсбук"
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За това съобщи директорът на трупата Калин Сърменов съобщи в профила си във "Фейсбук"
5 коли осъмнаха със срязани гуми на паркинг пред блока на ул. „Черни дрин" 2 във Враца, съобщава "Конкурент". Всички собственици живеят в жилищната сг...