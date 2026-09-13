Валядолид измъкна точка на Реал в Мадрид
Юноша на Барселона вкара на "Сантяго Бернабеу"
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Юноша на Барселона вкара на "Сантяго Бернабеу"
Борха Фернандес от Валядолид трябвало да обсъди бъдещето си
Акция в прослава на България и българското организираха наши емигранти в Испания. В дните на Първи и Трети март, когато у нас се празнува Баба Марта и...
Валядолид. Барселона пореден нов слаб мач и загуби с 0:1 гостуването си на 19-ия Валядолид в първа среща от 27-ия кръг на Примера. Единственото по...
Мадрид. "Реал" показа поредното си звездно попълнение при погрома 4:0 над "Валядолид". "Белият балет" удари всички в земята, като позволи на новия кра...
Мадрид. Гарет Бейл записа първи хеттрик за Реал Мадрид при успеха с 4:0 над Валядолид в двубоя от 15-ия кръг в Примера Дивисион. Другото попадение за...