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"Реал" се фука с Краля на шаха

"Реал" се фука с Краля на шаха

Мадрид. "Реал" показа поредното си звездно попълнение при погрома 4:0 над "Валядолид". "Белият балет" удари всички в земята, като позволи на новия кра...

01 декември | 22:20
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