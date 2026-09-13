Владко Живков на село, жена му го гледа
Синът на Тато има здравословни проблеми
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Синът на Тато има здравословни проблеми
Медицинската сестра Валентина Иванова може да не се е самоубила, а да е станала жертва на убийство. Това стана ясно от годишния отчет на бургаската ок...
Често повтаряла, че иска да я погребат в родното й село Съединение Созополското село Росен изпрати вчера 38-годишната Валентина Стойчева, която загин...
Бащата на красивата медицинска сестра Валентина Иванова, чийто труп морето изхвърли на 19 май, се е обесил в дома си в с. Лозово, научи "Стандарт"....
И шофьорът на катафалката плака за медсестрата Бургаският квартал "Лозово" изпрати 24-годишната медицинска сестра Валя Иванова. Тя бе погребана в зат...
Бургас. Разложено тяло на млада жена изхвърли морето в Бургас вчера. На страшната гледка са се натъкнали работници в района на яхтеното пристанище. Пр...
Бургас. Приятелят на безследно изчезналата медицинска сестра от Бургас Валя Иванова се разплака във "Фейсбук". Валентин Георгиев я поздрави с любимите...
Посегнала на живота си като ученичка, в рода й двама се самоубили
„Надеждата е, че тя е жива", смята Валентин София. Медсестрата Валя, която е в неизвестност, и приятеля й планирали сватба. Двамата мислели за ремонт...
Бургас. Безследно изчезналата медицинска сестра Валентина Иванова може да е отвлечена, признаха от прокуратурата в Бургас. Тази версия досега бе спряг...
Бургас. Валя не се е самоубила след скандал с баща си, а е била отвлечена. Това обяви майката на изчезналата 24-годишна медицинска сестра от Бургас пр...
Бургас. "Дъщеря ми щеше да ми остави писмо, ако беше скочила от моста в Бургас". Това твърди майката на изчезналата Валентина Иванова, за която се смя...