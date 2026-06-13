Второ четене на Валутния закон в парламента
Законодателната промяна е техническа, свързана със синхронизиране на българското с европейското законодателство и задължително условие за влизане на с...
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Законодателната промяна е техническа, свързана със синхронизиране на българското с европейското законодателство и задължително условие за влизане на с...