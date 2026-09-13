Знакови лица от Турция застават зад ДПС-Ново начало
Валиите на Измир и Бурса със специални послания към партията на Пеевски
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Валиите на Измир и Бурса със специални послания към партията на Пеевски
Обсъдено бе надграждането и развитието на сътрудничеството в различни сфери
Вътрешните министри на България и Грузия Румяна Бъчварова и Гиорги Мгебришвили подписаха споразумение за сътрудничество за защита при бедствия.