Валери Запрянов: "Стандарт" се роди като различния вестник (ВИДЕО)
Бяхме екип, бяхме приятели и останахме такива, а това е най-важното
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Бяхме екип, бяхме приятели и останахме такива, а това е най-важното
Всички в семейството на министър Румяна Бъчварова са вестникари Децата на някогашните главни редактори тръгват по техния път Дали ще си гризеш нокт...