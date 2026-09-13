Разтърсващи думи на проф. Валери Стефанов. Как започва упадъкът
Трябва да си намерим гласът, гласът е щит, апел, възвестяване на колективна грижа на осъзната храброст, каза ученият
Следете всички новини, анализи и коментари за Валери Стефанов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Трябва да си намерим гласът, гласът е щит, апел, възвестяване на колективна грижа на осъзната храброст, каза ученият
Валери Стефанов е професор по история на българската литература в Софийския университет "Свети Климент Охридски" и автор на четири романа. Последният...
"В народ на отчаяни Гераци е много трудно да пишеш за любовта", казва Валери Стефанов. Но в новата си книга професорът има смелостта да навлезе именно...
Екипът на "Стандарт" се свърза с проф. Валери Стефанов, преподавател в СУ, във връзка с готвените промени в програмите по български език и литература....