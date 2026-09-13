"Славия" приюти Домо за 2 години
На "Овча Купел" изглежда, че най-накрая ще изгрее слънце след мрачното начало на първенството в Първа лига. Днес стана ясно, че нападателят Валери Дом...
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На "Овча Купел" изглежда, че най-накрая ще изгрее слънце след мрачното начало на първенството в Първа лига. Днес стана ясно, че нападателят Валери Дом...
Валери Домовчийски ще се жени. Бившият нападател на "Левски" официално поиска ръката на приятелката си Елена Добрикова. Танцьорката, която нашумя пок...
Валери Домовчийски вече не е част от отбора на "Левски", съобщиха от клуба. Нападателят ще продължи своята кариера в друг тим, след като се раздели по...
Валери Домовчийски, Пламен Илиев и Стефан Велев приключват с "Левски", информира Спортал. Домо се е срещнал днес с ръководството на "сините", в лицет...
"Левски" победи отбора на Хасково с 3:0 на стадион "Георги Аспарухов". Двубоят между двата тима бе първи от 1/4-финалите за Купата на България. И две...
Али Либан Абди подписа с клуба до края на сезона Анталия. "Левски" и Лех Познан завършиха 2:2 в приятелски мач в Анталия. Двете попадения за "сините"...
София. Валери Домовчийски се завърна на „Герена", след като игра пет години в Германия за отборите на Херта и Дуисбург, а впоследствие се подвизава в...
София. Нападателят Валери Домовчийски подписа днес договор с "Левски" за срок от две години, информира клубният сайт на "сините". Домо е роден на 5 о...
София. Ръководството на "Левски" се разбра с Валери Домовчийски. Нападателят се срещна с Георги Иванов в офисите на ул. "Тодорини Кули", за да се уточ...
Владимир Гаджев няма да играе повече за "Левски". Халфът отхвърли предложението за нов договор, което му отправи Георги Иванов. Гонзо се захвана със "...
"Черно море" разгроми като гост "Любимец" с 4:0. В столицата на дините над всички бе Валери Домовчийски. Изританият от "Ботев" нападател заби два...
Кривия призна за интерес към Николай Бодуров
Пловдив. „Ботев" Пловдив привлече в редиците си Валери Домовчийски, информира официалната страница на "канарчетата". Нападателят подписа договор за 2...