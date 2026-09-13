Всичко за Валери Домовчийски

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Последни новини Спорт
Домо се сгоди за танцьорка

Домо се сгоди за танцьорка

Валери Домовчийски ще се жени. Бившият нападател на "Левски" официално поиска ръката на приятелката си Елена Добрикова. Танцьорката, която нашумя пок...

29 декември | 0:10
0 коментара
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"Левски" се разбра с Домо

"Левски" се разбра с Домо

София. Ръководството на "Левски" се разбра с Валери Домовчийски. Нападателят се срещна с Георги Иванов в офисите на ул. "Тодорини Кули", за да се уточ...

27 май | 11:41
0 коментара
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Гаджев каза "чао" на "Левски"

Гаджев каза "чао" на "Левски"

Владимир Гаджев няма да играе повече за "Левски". Халфът отхвърли предложението за нов договор, което му отправи Георги Иванов. Гонзо се захвана със "...

20 май | 19:35
0 коментара
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