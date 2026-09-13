Коко беше космополит, аристократ на духа
За съпруга ми проф. Крикор Азарян Театърът с главна буква, означаваше всичко. Но той беше много отговорен към семейството си, към нас със сина ни, каз...
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За съпруга ми проф. Крикор Азарян Театърът с главна буква, означаваше всичко. Но той беше много отговорен към семейството си, към нас със сина ни, каз...
Съсипваме планетата, загубихме човешкия си вид и си го получихме
Шепа подли хора ускориха физическия срив на Азарян, казва съпругата на големия режисьор Валентина Радинска, мъжкото момиче от града на войводите Слив...
Хървати и българи градиха мост между държавите ни. В клуба на актьора в Народния театър творци от двете страни търсиха в четвъртък душата на думите. П...
Сливен. Валентина Радинска е избрана за носител на голямата награда на община Сливен за литература и изкуство "Добри Чинтулов" за 2014 година. Решени...