Всичко за Валентина Радинска

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Поети търсят душата на думите

Поети търсят душата на думите

Хървати и българи градиха мост между държавите ни. В клуба на актьора в Народния театър творци от двете страни търсиха в четвъртък душата на думите. П...

30 октомври | 22:15
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