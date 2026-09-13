Бащата на загиналата Валя се обеси
Бургас. Бащата на медицинската сестра Валентина Иванова, която изчезна мистериозно, а после намериха трупа й в морето, се обесил. По непотвърдени данн...
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Бургас. Бащата на медицинската сестра Валентина Иванова, която изчезна мистериозно, а после намериха трупа й в морето, се обесил. По непотвърдени данн...
Преди да се хвърли в морето, се оплакала на психиатър, че не й се живее Бургас. Медицинската сестра Валентина Иванова от Бургас, която изчезна безсле...
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