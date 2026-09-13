Избират между двама шефове на автоадминистрацията
София. Двама са основните кандидати за изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация" (ИААА) на мястото на подалия оставка Валентин Божков....
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София. Двама са основните кандидати за изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация" (ИААА) на мястото на подалия оставка Валентин Божков....
Повдигнати са обвинения на Божков и на още петима души
Решават за уволнението на Валентин Божков в понеделник
София. Преди две години Валентин Божков пое ИА "Автомобилна администрация" със задачата да "повиши ефективността на контролните й функции". Той наслед...
По първоначални данни причината е корупция