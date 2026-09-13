Маричков не се е спънал! Валди Тотев със смразяващи подробности /ВИДЕО/
На концерта в Селановци на сцената е трябвало да излязат шестима музиканти
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На концерта в Селановци на сцената е трябвало да излязат шестима музиканти
Култовият музкант от "Щурците" се включи в разговора за държавните премии на звездите от "Златният Орфей"
С моята Дими сме си супер на село, казва легендата на "Щурците" Валди Тотев
Чест и достойнство някога имаха смисъл, сега не знам, казва легендарният Щурец