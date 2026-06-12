Всичко за Валдемар Киндлер

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Няма свобода без сигурност

Няма свобода без сигурност

Валдемар Киндлер е бивш президент на полицията на федерална провинция Бавария. От 1975 до 1987 г. заема различни ръководни длъжности в полицейския пре...

07 февруари | 7:35
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