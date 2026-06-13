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Изнасят ваксинирани агнета

Изнасят ваксинирани агнета

Очаква се до 20 дни да започне ваксинацията на говедата срещу заболяването "син език". Това заяви зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров в Габ...

03 април | 18:55
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