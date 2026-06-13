Ковид данните: 3869 заразени, починали са 121 души
През последното денонощие са били поставени 22 153 ваксини
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През последното денонощие са били поставени 22 153 ваксини
Решението е на Най-голяма верига хотели в света Marriott
Десетки желаещи да се ваксинират чакаха търпеливо пред Пирогов
Peпyблиĸa Πaлay е apxипeлaг, в ĸoйтo живeят oĸoлo 18 000 дyши
Ваксината за "син език" не достига за всички животни, алармират животновъди. Според тях в страната се ваксинират избирателно. "Понеже има недостиг на...
Очаква се до 20 дни да започне ваксинацията на говедата срещу заболяването "син език". Това заяви зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров в Габ...