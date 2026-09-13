Издирват под дърво и камък 14-годишно момиче
Забелязана е в компанията на 52-годишен мъж за последно
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Забелязана е в компанията на 52-годишен мъж за последно
Трябва да има къде да останат шофьорите на тирове, каза премиерът Бойко Борисов
Закритата авиобаза може да стане и карго летище Някогашното военно летище край хасковското село Узунджово може да се превърне в база за утилизация на...
Хасково. Два паралели ритуала за бабуваузунжовоне проведоха жените в хасковското село Узунджово на 21 януари. Понеже самодейните състава на двете чи...