Деца шият дрехи от отпадъци
Габрово. Има едно място в страната, където времето спира. Там хората забравят, че имат телефони, компютри, дори и кола. Не ги интересува нищо, дори и...
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Габрово. Има едно място в страната, където времето спира. Там хората забравят, че имат телефони, компютри, дори и кола. Не ги интересува нищо, дори и...
Габрово. Нагла кражба попречи гостите на Узана поляна фест да опитат биопродукти от Източните Родопи – овче сирене, вино, ядки, сусамов тахан и мед, к...
Домашни овче сирене и масло, хляб и питки, няколко вида вино от биогрозде, сусамов тахан, мед, къпана баница, масленица и сусамки ще могат да опитат г...