Всичко за Узана Поляна

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Деца шият дрехи от отпадъци

Деца шият дрехи от отпадъци

Габрово. Има едно място в страната, където времето спира. Там хората забравят, че имат телефони, компютри, дори и кола. Не ги интересува нищо, дори и...

14 юли | 6:45
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